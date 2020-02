Gabriela Scutea, 'tavalita' serios in CSM: 'Nu va simtiti complice moral la OUG 13'?

Gabriela Scutea, propunerea ministrului Predoiu pentru funcţia de procuror general al PÎCCJ, este audiată marţi de Secţia pentru procurori a CSM, în vedere acordării avizului consultativ. După ce vicepreşedintele CSM Tatiana Toader a chestionat-o în legătură cu rolul jucat în redactarea OUG 13/2017, când era secretar de stat în Ministerul Justiţiei, procurorul Cristian Ban a preluat "ştafeta".

"De ce aţi acceptat, ştiind gravitatea conţinutului, să mai rămâneţi în continuare alături de dumnealui şi nu aţi plecat, având în vedere că în câteva zile oricum vă expira detaşarea", a întrebat procurorul Ban.

"Aveam posibilitatea să îmi cer concediu, dar în momente de criză nu aceasta este abordarea mea. Faptul că am rămas alături de colegii care au formulat nişte obiecţiuni am reușit să le 'îndesăm' în faţa ministrului Iordache. Nu am redactat, am verificat tehnic în aşa fel încât să fim conştienţi că nu rezultă aspecte de necorelare a textelor în raport de alte prevederi ale Codurilor Penale şi am reuşit să introducem acel termen. Am rămas cu credinţa că pot să fac ceva", a afirmat Scutea, arogându-şi meritele unor funcţionari din cadrul Ministerului Justiţiei, care au introdus de fapt prevederea celor 10 zile pentru intrarea în vigoare a OUG 13.

"Deci nu vă simţiţi complice moral?", a mai întrebat Ban. "Doamne fereşte!", a răspuns Scutea.

În urma audierii, Secţia pentru procurori a CSM trebuie să avizeze consultativ propunerea ministrului Justiţiei pentru funcţia de procuror general al PÎCCJ.