Gabriela Szabo scrie o carte despre viața ei

Întocmai ca marii sportivi ai României și ai lumii, Gabriela Szabo vrea să scrie o carte autobiografică. Atleta a făcut mărturisirea în emisiunea La cină de la Digi 24.

“După ce m-am lăsat de sport, dorința mea cea mai mare a fost să mă odihnesc foarte mult. Trei luni de zile, doar am dormit și am citit. La un moment dat, am zis: asta nu poate să fie viața mea. Ce pot să fac?! Și am ajuns să mă înscriu la master și după aceea am urmat doctoratul. (...) Un profesor mi-a atras atenția: Gabi, viața ta până în prezent este o foarte mare carte. Acum, vin și vă spun că sunt prea tânără să scriu o carte la 45 de ani. Mai aștept puțin, dar da, îmi doresc foarte tare ca această aventură a vieții mele să fie inspirațională pentru tânăra generație”.

Atleta a vorbit si despre cele 23 de medalii care sunt puse bine, intr-un sertar, iar soțul le mai șterge de praf din când în când. “Eu foarte rar intru în acea cameră, nu pentru că nu-mi face plăcere, Doamne Fereste, sau că nu vreau să le văd, dar nu sunt genul care să trăiesc din amintiri.”