Gafa majora in raportarile oficiale: DSP recunoaște ca rata infectarii in Ilfov este de doua ori mai mare

DSP Ilfov a transmis, duminică, că incidența cazurilor de coronavirus la nivelul judetului este de 6,89 cazuri la 1.000 de locuitori. Anterior, GCS a transmis la bilanțul zilnic dat publicității o rată a incidenței infecțiilor de 3,41 cazuri la 1.000 de locuitori în Ilfov. DSP Ilfov spune că a existat o „eroare in programul informatic utilizat la calculul incidentei”.

„(...) A fost efectuata o verificare a datelor introduse in baza DSP Ilfov si utilizate la calculul incidentei zilnice. In urma verificarii efectuate s-a constatat existenta unei erori in programul informatic utilizat la calculul incidentei, eroare care a fost remediata in cursul zilei. Dupa recalcularea datelor se constata ca incidenta la nivelul judetului Ilfov este de 6,89 cazuri la 1.000 de locuitori”, a transmis DSP Ilfov, duminică.