Gala Antreprenor in Romania are loc luni, la Bucuresti

Confederaţia Naţională a Antreprenoriatului Femeilor (CONAF), prima şi cea mai mare confederaţie de acest gen din România, împreună cu Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG), organizează luni, la Bucureşti, Gala "Antreprenor în România" informează Agerpres.

În cadrul Galei vor fi prezentate concluziile rezultate în urma dezbaterilor ce au avut loc în cadrul Conferinţelor Pactul pentru Muncă privind deficitul forţei de muncă din România, desfăşurate în cursul acestei luni la Cluj-Napoca şi Iaşi.Principalele teme supuse dezbaterilor evidenţiază probleme majore precum lipsa de personal calificat, modalitatea de atragere de forţă de muncă specializată, dar şi modificările legislative necesare pentru o evoluţie pozitivă a pieţei muncii.Acest eveniment este precedat de o serie de conferinţe, care au avut loc în oraşele Cluj şi Iaşi, în perioada 11 şi 19 septembrie 2019, sub titlul "Pactul pentru Muncă". În cadrul conferinţelor au fost abordate şi discutate subiecte importante şi propuneri de modificări legislative, care pot influenţa favorabil evoluţia pieţei muncii din România în perioada următoare.Opiniile confederaţiei se bazează pe discuţii cu specialişti, reprezentanţi ai Preşedinţiei şi Guvernului României, reprezentanţi ai companiilor private care operează în diverse domenii de activitate, manageri de top din companii de stat.Totodată, vor fi comunicate rezultatele finale ale sondajului ce face referire la Mediul Antreprenorial în România, realizat de Novel Research.Concluziile conferinţelor se vor concretiza într-un Memorandum of Understanding (MoU), aprobat şi susţinut de toţi participanţii la dezbateri, pentru a îmbunătăţi condiţiile de pe piaţa muncii din România. Modul de implementare a discuţiilor şi a liniilor de acţiune viitoare va fi promovat la Gala "Antreprenor în România".Conferinţele CONAF şi FPPG vor continua şi în alte oraşe majore din ţară pentru a identifica sincronizarea pieţei muncii şi pentru a îmbunătăţi legislaţia aferentă.Printre invitaţii susţinători ai proiectului Pactul pentru Muncă? care vor participa la eveniment se numără: Marius Constantin Budăi - ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Roxana Mînzatu - ministrul Fondurilor Europene, Ana Birchall - ministrul Justiţiei, Paula-Marinela Pîrvănescu - secretar de stat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.La Gala sunt aşteptaţi, de asemenea, reprezentanţi ai Preşedinţiei, Administraţiei locale, patronatelor şi societăţii civile, oameni de afaceri, directori de companii.