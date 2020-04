Galați, primul județ in care se impune masca de protecție oricarei persoane care iese in spațiul public

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galați a decis, vineri seara, că se impune purtarea mijloacelor de protecţie a gurii şi a nasului în spaţiile publice de către toţii cetăţenii din judeţ, se arată într-o informare transmisă de Prefectura Galaţi. Potrivit sursei citate, decizia intră în vigoare începând de luni şi se aplică în spaţii The post Galați, primul județ în care se impune masca de protecție oricărei persoane care iese în spațiul public appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.