Gala Prieteniei Magna cum Laude Hanuca & Craciun

Joi, 19 decembrie 2019, ora 19:00, Parlamentul Romaniei gazduieste GALA PRIETENIEI MAGNA CUM LAUDE, aprinzand pentru a 18-a oara, luminile de Hanuca si de Craciun, in cadrul ceremoniei anuale de premiere a celor 62 de olimpici nationali ai Complexului Educational Laude-Reut, in prezenta Ambasadorului Statului Israel in Romania, E. S. domnul DAVID SARANGA, Presedinte Onorific al Laude-Reut Board of Trustees, fiind invitati domnul LUDOVIC ORBAN, prim-ministru al Romaniei, si membri ai cabinetului ...