Gala Rock and Roll Hall of Fame 2020 a fost anulata si inlocuita cu un program TV special

Cea de-a 35-a ceremonie Rock and Roll Hall of Fame, reprogramată în luna noiembrie, a fost anulată din cauza pandemiei şi va fi înlocuită cu un program TV special, potrivit Variety.

Este prima dată când evenimentul este anulat.

Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, Notorious B.I.G. şi T. Rex sunt artiştii incluşi anul acesta în Rock and Roll Hall of Fame. Premiul Ahmet Ertegun va fi acordat managerilor Irving Azoff (Christina Aguilera, Journey, The Eagles) şi Jon Landau (Bruce Springsteen).

Programul special va fi difuzat pe 7 noiembrie de HBO, care trebuia să transmită gala stabilită iniţial pentru 2 mai. El va prezenta poveştile artiştilor şi contribuţia lor la muzica mondială şi impactul asupra generaţiilor care le-au urmat.

Expoziţia Rock and Roll Hall of Fame 2020 va fi inaugurată pe 14 august, iar ceremonia de anul viitor va avea loc în toamnă, în Cleveland.