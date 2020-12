Gala Studenților Romani din Strainatate - 2021!

Am început înscrierile pentru „Premiile LSRS pentru Excelență Academică în Străinătate”, premii ce vor fi decernate în cadrul Galei Studenților Români din Străinătate 2021! Pentru al doisprezecelea an consecutiv, LSRS premiază tinerii români ale căror rezultate academice și extra-curriculare au atins nivelul de excelență pe plan internațional. Ediția de anul acesta, realizată sub patronajul Academiei Române, va aduce noi inițiative în raport cu viziunea modernă pe care ne-am asumat-o recent. Astfel, te invităm și pe tine să fii parte din evenimentul GALA LSRS 2021 - "De la viziune la acțiune", în calitate de concurent sau participant!

Categoriile din cadrul concursului pentru care poți să aplici anul acesta sunt:

- Studentul Român al Anului din Europa – Nivel Universitar (licență și masterat)

- Studentul Român al Anului din Europa – Nivel Post-Universitar (doctorat și post-doctorat)

- Studentul Român al Anului din America de Nord

- Studentul Român al Anului de pe alte Continente

- Studentul Român al Anului din cadrul ERASMUS

- Studentul Anului în România

- Premiul Special în Arte (adresată și studenților din România)

Competiția este deschisă, ca și până acum, tuturor tinerilor români care au studiat în anul universitar 2019-2020 în străinătate. Sunt binevenite candidaturi din toate domeniile de studiu — de la științele exacte la științele umaniste și arte.