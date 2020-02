Gala Women in Economy 2020 premiaza excelenta in business

Doamnele din lumea afacerilor vor fi premiate in cadrul Galei "Women in Economy" 2020, care se va desfasura pe 4 martie 2020, la Ateneul Roman, incepand cu ora 19:00, in prezenta Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis si a prim-ministrului interimar, Ludovic Orban.