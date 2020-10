Galati: Procesiunile in spatii deschise si intrunirile culturale, stiintifice, sportive si de divertisment in spatii inchise, interzise in judet

Organizarea si desfasurarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri in spatii deschise, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise sunt interzise in judetul Galati, pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, a hotarat, duminica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati.