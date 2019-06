Galele de decernare ale premiilor BAFTA din 2021 si 2022 vor avea loc la doua saptamani dupa galele Oscar

Organizatorii BAFTA au anunţat miercuri că galele de decernare a acestor premii cinematografice din 2021 şi 2022 vor avea loc la două săptămâni după galele Oscar din acei ani, infirmează Press Association potrivit Agerpres.

Gala BAFTA din 2021 va fi organizată pe 14 februarie, iar ceremonia din 2022 este programată pentru 13 februarie.Premiile BAFTA sunt decernate cu regularitate cu două săptămâni înainte de gala Oscar, însă ediţia de anul viitor a premiilor BAFTA va avea loc pe 2 februarie 2020, cu doar o săptămână înainte de gala Academiei de film americane.Gala Oscar, care închide sezonul premiilor din industria cinematografică, este organizată de obicei la sfârşitul lunii februarie.Totuşi, ediţia din 2020 a fost devansată şi va avea loc pe 9 februarie, obligându-i pe organizatorii BAFTA să modifice la rândul lor calendarul de anul viitor.BAFTA a anunţat datele pentru galele sale din 2021 şi 2022 la o zi după ce The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) a confirmat că premiile Oscar din 2021 şi 2022 vor avea loc pe 28 februarie respectiv 27 februarie.Gala BAFTA este una dintre cele mai importante ceremonii organizate de industria cinematografică în afara Statelor Unite şi atrage în fiecare an numeroase vedete.La evenimentul din acest an, filmul "The Favourite" a câştigat şapte premii, inclusiv trofeele pentru cea mai bună actriţă în rol principal (Olivia Colman) şi cea mai bună actriţă în rol secundar (Rachel Weisz).