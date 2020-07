Galeria Gaep prezinta expozitia online 'Resilience Test: Vlatka Horvat' - Fotografii, colaje si instalatii

Galeria Gaep prezintă "Resilience Test: Vlatka Horvat" (20 iulie - 9 august 2020), a doua dintr-o serie de trei expoziţii online ce explorează limitele corpului, vulnerabilitatea şi rezistenţa lui, prin selecţii de lucrări de Marilena Preda Sânc, Vlatka Horvat şi Ištvan Išt Huzjan.

La fel ca expoziţia inaugurală "Resilience Test: Marilena Preda Sânc", noua prezentare online se desfăşoară într-un spaţiu virtual special creat pe site-ul galeriei, Viewing Room, care le permite vizitatorilor să descopere atât lucrările de artă, cât şi o punere a lor în context prin intermediul textelor curatorului şi al explicaţiilor oferite chiar de artişti, potrivit news.ro.

Fie că lucrează cu sculptură, instalaţie, performance, fotografie sau colaj, Vlatka Horvat face adesea gesturi de rearanjare şi recompunere a spaţiului, precum şi a relaţiilor spaţiale şi sociale pe care acesta le presupune. Este interesată în mod special de relaţia precară dintre corp, obiecte, materiale şi spaţiul construit, iar în centrul proiectelor ei se află chestiunea prezenţei, o explorare a dinamicii complexe dintre subiect şi context şi un interes manifest faţă de posibilităţile şi problematica ocupării şi negocierii spaţiului – spaţiul social, fizic sau psihologic.

"Resilience Test: Vlatka Horvat" reuneşte lucrări în patru medii diferite: fotografie, performance, obiect sculptural şi colaj.

Dacă fotografiile din seria "Monuments" imaginează o parte a corpului uman, mâna, ca monument, creând o tensiune între efemeritatea acestuia şi trăinicia monumentelor obişnuite, "Unhinged", un performance cu durata de şase ore, în centrul căruia se află un performer feminin solitar şi o uşă ce a fost scoasă din ţâţâni, contopeşte corpul şi obiectul într-o singură unitate.

Lucrarea recentă "Balance Beam #0320", prezentată în această perioadă şi în expoziţia de grup... of bread, wine, cars, security and peace, de la Kunsthalle Wien, dă o formă sculpturală stării de echilibru fragil, de balans între stabilitate şi o potenţială cădere. Iar în seria de colaje "Hybrids", corpul şi diverse elemente ale lumii fizice sunt propuse ca locuri de fragmentare, prăbuşire şi eşec, dar sunt şi reimaginate ca spaţii de refacere, posibilitate şi joc.

"Pentru Vlatka Horvat, un punct central al practicii artistice este investigarea relaţiei dintre corp şi spaţiu, în sensul de a-l defini pe cel din urmă prin potenţialul lui social şi politic. Lucrările ei înscenează relaţii delicate şi antagonice între corp, mediul construit şi diverse obiecte găsite, printr-un proces de reconfigurare a spaţiului, precum şi a posibilităţilor şi implicaţiilor sale sociale", spune Tevž Logar, curatorul expoziţiei

Vlatka Horvat (n. 1974) lucrează cu o varietate de medii, de la sculptură, instalaţie şi desen, la performance, fotografie şi scriere. Lucrările ei sunt prezentate la nivel internaţional în diverse contexte - în muzee şi galerii, la festivaluri de teatru şi dans şi în spaţii publice. Printre expoziţiile recente se numără cele desfăşurate la: Pavilionul Croaţiei la cea 16-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură, Museums Sheffield, galeria Renata Fabbri (Milano), Gaep (ex-Eastwards Prospectus, Bucureşti), Muzeul de Artă Contemporană Zagreb, Bard Center for Curatorial Studies (NY), Wilfried Lentz Gallery (Rotterdam), CAPRI (Düsseldorf). Performance-urile ei au fost comisionate de organizaţii din toată lumea, printre care HAU Hebbel am Ufer (Berlin), LIFT - London International Festival of Theatre (Londra), PACT Zollverein (Essen), Tanzquartier Wien (Viena), Outpost for Contemporary Art (Los Angeles). Născută în fosta Iugoslavie, s-a mutat în Statele Unite ale Americii în adolescenţă. După 20 de ani petrecuţi în SUA, trăieşte în prezent la Londra, unde predă la Central St Martins, University of the Arts London.

Primele expoziţii online prezentate de Gaep, sub titlul "Resilience Test", îi au ca protagonişti pe Marilena Preda Sânc (29 iunie - 19 iulie), Vlatka Horvat (20 iulie - 9 august) şi Ištvan Išt Huzjan (10 - 30 august), artişti din generaţii şi din spaţii geografice diferite, ale căror practici sunt conectate prin interesul faţă de rezilienţa corpului.

Proiectul este finanţat de Ministerul Culturii prin programul ACCES Online 2020 şi are ca parteneri Ambasada Republicii Slovenia la Bucureşti şi Ambasada Republicii Croaţia în România.