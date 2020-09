Galeria Gaep va gazdui lucrari de Razvan Anton inspirate de Arhiva de fotografie de presa Minerva

Artistul Răzvan Anton prezintă, în expoziţia personală "Studies of Gaze" de la Gaep, heliografii şi videouri inspirate de arhiva de fotografie de la ziarele clujene Făclia şi Igazság, potrivit news.ro.

Gaep prezintă cea de-a doua expoziţie personală a lui Răzvan Anton la galerie, "Studies of Gaze" (10 septembrie - 7 noiembrie 2020), constând în heliografii şi videouri.

Vernisajul va avea loc joi, 10 septembrie, şi vineri, 11 septembrie, între orele 18.00 şi 21.00, la galeria Gaep, pe strada Plantelor 50, Bucureşti.

În ultimii cinci ani, Răzvan Anton a dezvoltat o cercetare vizuală pornind de la această arhivă ce conţine imagini realizate între 1965 şi 1993 de fotojurnaliştii de la ziarele clujene Făclia şi Igazság. Lucrările, la care artistul se referă cu termenul generic de „studii”, explorează actul de a privi pornind de la reprezentări ale artei, aşa cum se regăsesc ele în Arhiva de Fotografie de Presă Minerva.

Variate din punct de vedere tematic, fotografiile documentează, printre altele, ateliere de artişti, sculpturi din spaţii publice şi propuneri de monumente de for public. Asemenea reprezentări ale artei sunt cele care i-au atras lui Anton atenţia în perioada recentă şi constituie punctul de plecare pentru lucrările sale din ultimul an, investigări ale actului de a privi prin prisma conceptului de „the gaze” ("le regard" în original) dezvoltat de Jacques Lacan, potrivit news.ro.

"Sursa fotografică îi oferă lui Anton ocazia de a lucra cu interpretarea privirii (the gaze), printr-o sumă de motive simbolizând acţiuni politice ale indivizilor sau ale societăţii în ansamblu", spune Tevž Logar, curatorul expoziţiei.

"Din punct de vedere formal, "Studies of Gaze" reflectă preocuparea artistului ca practica lui să nu fie bazată pe o anumită metodologie, ci pe un proces care integrează privitul şi învăţatul şi care este legat nu de o tehnică anume, ci de ideea de durată, de legăturile cu noile tehnologii şi de posibilităţile deschise de acestea în ceea ce priveşte reproductibilitatea şi manipularea. Mergând dincolo de aspectele formale, putem defini expoziţia ca un comentariu personal al lui Anton asupra arhivelor şi, în consecinţă, asupra patrimoniului cultural al României comuniste şi asupra importanţei memoriei în conturarea unui viitor posibil".

Prin heliografiile sale („fading studies”), Anton captează şi înregistrează lumina soarelui şi timpul. Începe prin a haşura cât mai dens colile de hârtie cu un pix albastru, apoi recurge la pozitivul fotografiei de arhivă imprimat pe o folie transparentă, îl suprapune peste suprafaţa haşurată şi lasă colile în lumina soarelui, pe ferestrele atelierului său. Acest proces de developare lentă durează câteva săptămâni, în funcţie de anotimp şi intensitatea luminii.

Pornind, de asemenea, de la fotografii de arhivă, videourile („reflective studies”) captează într-un mod poetic, cu ajutorul unor oglinzi gravate,mişcarea crengilor de copac în faţa ferestrei atelierului artistului. Pentru el, această mişcare subtilă este legatăde iluzia formării imaginilor şi de presupusa obiectivitatea fotografiei.

Răzvan Anton (n. 1980, trăieşte şi lucrează în Cluj) a absolvit un master în desen la Camberwell College of Arts din Londra, după studii de licenţă şi master la Universitatea de Artă şi Design din Cluj. Din 2010 predă la aceeaşi Universitate. La Gaep (ex-Eastwards Prospectus) a avut o primă expoziţie personală, "Mnemonics", în 2015, iar ulterior a fost prezent în expoziţiile de grup "Seeing Ourselves Sensing" (2017) şi "Objects in the Mirror Are Closer Than They Appear" (2018). A mai expus recent la: Motorenhalle/ riesaefau (Dresda), Politecnico di Milano, Galleria del Progetto (Milano), Electro Putere Gallery (Craiova), MAGMA (Sfântu Gheorghe), Walkand Talk Art Festival (Azore), École européenne supérieure de l’image (Poitiers) şi The University of the Arts (Philadelphia). A fost artist în rezidenţă la Museums Quartier din Viena (2018) şi la Casa de lângă Sinagogă, Mediaş, în cadrul proiectului TRACES/ Absence as Heritage (2016-2018). În 2015 a publicat cartea de artist "20 Waysto Load Guns" (editată de Ciprian Mureşan şi Corina Bucea).