GALERIE FOTO - De la taraba in casuța: un primar a gasit soluția pentru comercianții din piețe

Primaria a inceput, luni dimineata, montarea casutelor de lemn in care isi vor desfasura activitatea comerciantii din Piata Halelor din Brăila.

Este vorba despre un numar de 19 casute. Acestea sunt, de regula, folosite de municipalitate la evenimente precum Targul de Carte sau Targul de Craciun, informează debraila.ro

„Le oferim in mod gratuit celor afectati de masura luata de Guvern, asa cum am promis! Am anuntat acest lucru cand m-am intalnit cu cei care au protestat impotriva masurii suspendarii activitatii in pietele inchise, cu micii producatori si comercianti. Ii intelegem si facem tot ce ne sta in putinta pentru a repara ce a stricat Guvernul Orban”, a declarat primarul Marian Dragomir.

Totodata, potrivit edilului, Administratia Pietelor si Targurilor va asigura si racordarea casutelor la energie electrica.

„Daca vor mai exista cereri din partea comerciantilor, vom suplimenta numarul casutelor si vom identifica si alte locuri in care pot fi amplasate, astfel incat toti sa isi poata continua activitatea”, a mai adaugat sursa citata.