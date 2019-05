GALERIE FOTO Romania a ales CEI MAI BUNI handbaliști ai anului și echipa ideala

Yuliya Dumanska şi Alexandru Csepreghi au fost desemnaţi cei mai buni jucători în România la finalul sezonului 2018-2019, în cadrul Galei Premiilor Handbalului Românesc 2019, organizată de Sindicatul Naţional al Handbaliştilor din România (SNHR), informează Mediafax.

Citește și: Mircea Rednic: 'Se fac discuţii constructive şi a doua sau a treia zi în ziar apare exact ce s-a discutat'

Cei doi sportivi au câştigat în urma voturilor exprimate de peste 1.200 de jucători şi antrenori. Cu această ocazie au fost prezentate şi echipele ideale, iar Vâlcea şi Dinamo, campioanele României, au avut cei mai mulţi reprezentanţi. Fără doar şi poate, jucătoarele au fost în centrul atenţiei. Cunoscute în echipamentul de joc, sportivele au venit la Gala Handbalului ca adevărate fotomodele şi au făcut faţă cu brio într-o seară specială, încărcată cu multe emoţii. Yuliya Dumanska a fost „Regina Balului” din toate punctele de vedere, atât prin apariţia vestimentară, cât şi prin faptul că a fost sportivul din România cel mai premiat la sfârşitul sezonului 2018-2019 (trei premii speciale). Jucătoarea de la Rm. Vâlcea a fost desemnată inclusiv MVP.

Pregătirea ţinutei pentru această gală a fost destul de solicitantă, a mărturisit Yuliya Dumanska: „Este greu să-ţi cumperi o rochie, o ţinută frumoasă, pentru că noi suntem foarte înalte. Dar îmi place să mă îmbrac aşa, cum am venit şi la această gală”. Portarul SCM Rm. Vâlcea a mai spus că a avut un an perfect: „Sincer, nu mă aşteptam la aceste premii speciale, eu am încercat doar să-mi fac datoria pe teren. Sunt foarte fericită şi mulţumită, pot spune că este anul perfect pentru mine. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut, în special colegelor mele, fără ele nu aş fi reuşit să iau aceste premii”.

„Le mulţumesc colegilor şi antrenorilor că au avut răbdare şi mi-au dat încredere. Sperăm ca la anul Minaur să aibă rezultate mult mai bune, în primul rând să fie în play-off, s-au făcut şi câteva transferuri bune. Sunt mândru că am semnat din nou la Baia Mare şi vreau să fac rezultate cu această echipă”, a declarat şi Alexandru Csepreghi, MVP-ul sectorului masculin.

Sorina Tîrcă, desemnată cea mai bună tânără handbalistă din România, a fost prezentă la gală alături de mama ei, Mariana Tîrcă, şi prietenul Gicu Grozav. „Contează foarte mult susţinerea lor, pentru că ei îmi dau multă încredere şi în teren”, a mărturisit tânăra jucătoare. Ea a primit oferte din străinătate, inclusiv de la Podravka, dar a precizat că se simte bine acasă, la Braşov. „Am avut un sezon foarte dificil, dar mă bucur că ne-am calificat în cupele europene, pentru noi înseamnă foarte mult. Vreau să cresc în continuare aici, nu mă gândesc la plecare. Nu mă simt un lider la echipă, fiecare îşi aduce aportul la rezultate”, a mai spus Sorina.

Echipa feminină ideală la sfârşitul sezonului 2018-2019:

Portar: Yuliya Dumanska (SCM Rm. Vâlcea)

Extremă stânga: Cristina Florică (SCM Rm. Vâlcea)

Inter stânga: Iryna Glibko (SCM Rm. Vâlcea)

Centru: Andrea Lekic (CSM Bucureşti)

Inter dreapta: Almudena Rodriguez (Gloria Bistriţa)

Extremă dreapta: Jovanka Radicevic (CSM Bucureşti)

Pivot: Lorena Ostase (CSM Slatina)

Apărătoare: Samara da Silva (SCM Rm. Vâlcea)

MVP: Yuliya Dumanska (SCM Rm. Vâlcea)

U21: Sorina Tîrcă (Corona Braşov)

Cea mai bună jucătoare străină: Iryna Glibko (SCM Rm. Vâlcea)

Antrenor: Florentin Pera (SCM Rm. Vâlcea)

Conducător: Marius Pintea (Gloria Bistriţa)

Echipa masculină ideală la sfârşitul sezonului 2018-2019:

Portar: Ionuţ Iancu (HC Dobrogea Sud Constanţa)

Extremă stânga: Filip Marijanovic (Poli Timişoara)

Inter stânga: Vitaly Komogorov (Dinamo)

Centru: Cristian Fenici (Poli Timişoara)

Inter dreapta: Amine Bannour (Dinamo)

Extremă dreapta: Ionuţ Georgescu (Steaua)

Pivot: Zoran Nikolic (HC Dobrogea Sud Constanţa)

Apărător: Andrei Savenco (Dinamo)

MVP: Alexandru Csepreghi (Minaur)

U21: Ionuţ Broască (Dunărea Călăraşi)

Cel mai bun jucător străin: Amine Bannour (Dinamo)

Antrenor: Constantin Ştefan (Dinamo)

Conducător: Rudi Stănescu (HCDS Constanţa)

Pe baza voturilor exprimate de fani, Yuliya Dumanska (SCM Rm. Vâlcea) şi Dalibor Cutura (HCDS Constanţa) au fost desemnaţi cei mai populari jucători din Ligile Naţionale.

De asemenea, arbitrii Bogdan Stark şi Romeo Ştefan au fost desemnaţi cel mai bun cuplu din România în sezonul recent încheiat.

Un premiu special a fost acordat Iuliei Borcan (15 ani), o jucătoare care impresionează de 4 ani la Slavia Praga. Ea a fost adusă special din Cehia pentru a fi prezentă la Gala Premiilor. Viorel Mazilu a mărturisit că a rămas impresionat atunci când a întrebat-o de ce nu joacă pentru naţionala Cehiei? „Răspunsul ei a fost sec! <>. Nu ştiu dacă aceste cuvinte vă emoţionează, dar pe mine m-au făcut să-mi tremure picioarele. Este foarte talentată, muncitoare şi va avea toate şansele să ajungă acolo unde îşi doreşte”, a povestit Mazilu.

Sindicatul Handbaliştilor din România a mai acordat câteva premii speciale pentru întreaga carieră handbalistică. Astfel, au fost premiaţi Mariana Tîrcă (golgheterul all-time al naţionalei feminine), Narcisa Lecuşanu (vicecampioană mondială şi membru în Board-ul Executiv al IHF), Cristian Gaţu (dublu campion mondial), Ştefan Birtalan (dublu campion mondial), Constantin Din şi Sorin Dinu (cel mai bun cuplu de arbitri români din ultimii 15 ani), George Buricea (de 10 ori campion naţional în România).

Pentru prima dată în România, jucătorii, antrenorii şi conducătorii au avut parte de o Gală a Handbalului, în cadrul căreia au fost premiaţi cei mai buni sportivi. Evenimentul desfăşurat joi seara, la Fratelli Studio din Bucureşti, a cărui amfitrioni au fost Mihai Georgescu alias Miţă (Bere Gratis) şi Dumitru Costin, a adunat aproximativ 200 de personalităţi din lumea handbalului, inclusiv reprezentanţi ai celor mai importante cluburi în sezonul recent încheiat. Au lipsit, totuşi, şefii Federaţiei Române de Handbal şi oamenii de decizie de la CSM Bucureşti şi Steaua, dintre cluburile care ar fi putut ajunge lejer la eveniment.

„Am dorit să extindem un mecanism de evaluare anuală a performanţelor într-o disciplină sportivă, pe care îl aplicăm la fotbal de câţiva ani. Cerem fiecărui sportiv aflat în activitate, să voteze, să aprecieze personal cele mai bune nume din sportul pe care îl practică, pe care fiecare post. După 4 ani de experienţă în fotbal, am trecut şi în zona handbalului”, a prezentat Dumitru Costin, preşedintele BNS, cum s-a născut ideea de a desemna superlativele sezonului 2018-2019.

„Cât am fost sportiv, manager la clubul Steaua, nu am avut parte de aşa ceva. Fiecare ţară europeană face aşa ceva, aşa că am spus de ce nu am putea să organizăm şi noi. Mă bucur nespus de mult pentru că sportivii au înţeles mesajul nostru şi încercăm să le oferim în fiecare an o gală de care handbalul românesc are nevoie”, Viorel Mazilu, secretar general SHR