GALERIE FOTO VIDEO - Polonezii au rabufnit: proteste MASIVE din cauza noii legi privind interzicerea avortului

Mii de oameni au protestat, sâmbătă, în Polonia, împotriva unei decizii a Tribunalului Constituțional, care interzice aproape în totalitate avortul, relatează Mediafax.

Mii de oameni s-au strâns în Varşovia, cu mesaje precum „Acesta este un război” şi „Distanţare de 1,5 m de uterul meu”, pentru a protesta împotriva deciziei. În ciuda restricţiilor care limitează adunările publice, estimările presei poloneze spun că la protest au participat peste 15.000 de oameni, în oraşele Poznan, Varşovia şi Cracovia.

„Femeile nu sunt respectate în această ţară. Nimeni nu ne ascultă”, a declarat Magda, în vârstă de 34 de ani.

„Am fost speriată iniţial, din cauza coronavirusului. Mi-e teamă pentru fiica mea, nu avem de ales, trebuie să protestăm”, a spus o altă femeie de 46 de ani.

Oamenii din stradă cer retragerea legilor restrictive privind avortul.

În urmă cu două zile, Tribunalul a anunţat că avorturile în cazul sarcinilor cu malformaţii sunt neconstituţionale. Decizia a fost luată în condițiile în care Polonia deţinea oricum cele mai stricte legi privind avortul, care înainte era permis doar în caz de viol sau incest sau dacă fătul avea probleme grave sau punea în pericol sănătatea mamei.

