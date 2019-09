GALERIE FOTO-VIDEO − Proteste VIOLENTE in centrul Hong Kongului: bataie intre polițiști și protestatari

Forţele de ordine din Hong Kong au folosit, duminică seară, gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanţii care au ridicat baricade şi au vandalizat staţii de metrou. În plus, au fost făcute câteva arestări, relatează News.ro.

Citește și: Guvernul a publicat LISTA: Ce decizii se vor lua în prima şedinţă după demisia miniştrilor ALDE

După ce protestatarii au mărşăluit duminică spre Consulatul american, unde au cerut preşedintelui Donald Trump să elibereze Hong Kong-ul, poliţia a intervenit în forţă în zona comercială Causeway Bay, informează Reuters.

Activiştii au ridicat baricade, au spart geamuri, incendiat mobilier urban şi au vandalizat staţia de metrou din zona centrală, zona de lux a fostei colonii britanice.

Zona centrală, unde îşi au sedii bănci, magazine de bijuterii şi branduri importante de modă, a fost acoperită de graffiti, sticlă spartă şi dale scoase din pavaj.

„Luptăm pentru libertate, suntem alături de Hong Kong”, au strigat demonstranţii înainte de a înainta petiţii la Consulatul american. „Rezistăm Beijingului, eliberăm Hong Kong-ul”.

Poliţia a tras cu gloanţe din cauciuc şi a folosit tunurile cu apă. Au fost făcute şi câteva arestări.

Luna trecută, Trump a sugerat că Beijingul ar trebui, „uman”, să rezolve problema din Hong Kong, înainte de a ajunge la un acord comercial cu Washingtonul. Înainte de asta, preşedintele american a numit protestele „revolte” şi o problemă pe care China trebuie să o rezolve.

După 14 săptămâni de proteste, în urma retragerii oficiale a proiectului de lege privind extrădarea, care a stârnit valul de nemulţumiri, demonstraţiile anti-guvernamentale din Hong Kong nu par să se apropie de final.

Citește și: ALERTĂ - Antena Group a recuperat fostul sediu ICA, confiscat de la Dan Voiculescu

Hong Kong a revenit sub tutela Chinei în 1997, după ce a fost controlat de Marea Britanie. În formula „o ţară, două sisteme”, Hong Kong se bucură de mai multe libertăţi decât China.

China neagă acuzaţiile că ar fi intervenit în problemele interne ale Hong Kong-ului. A criticat protestele şi a avertizat că acestea vor afecta economia. În cazul în care nu se vor încheia, China a precizat că ar putea folosi forţa.

Sub numele de „Mişcarea Umbrelelor”, protestele din Hong Kong, începute în urmă cu aproximativ patru luni din cauza proiectului de lege privind extrădarea în China a celor condamnaţi, au evoluat şi, după ce propunerea a fost suspendată, sute de mii de oameni cer acum o reformă democratică şi investigarea actelor brutale comise de poliţie.

De la începutul seriei de proteste, au fost arestaţi 900 de oameni, între ei, trei lideri ai Mişcării Umbrelelor.

Joshua Wong, unul dintre liderii mişcării pro-democraţie, a fost arestat din nou duminică, la aeroport, la întoarcerea din Germania şi SUA. Motivul: încălcarea termenilor de eliberare condiţionată.

Citește și: Bianca Andreescu, ovaţionată pe covorul roşu. Un celebru actor premiat cu Oscar a susţinut-o: 'Este minunată, nu-i așa?'

Pe 30 august, el a fost arestat când se îndrepta spre metrou. Wong a fost acuzat de „incitare” şi „participare” la adunări neautorizate, privind demonstraţiile din 21 iunie, şi eliberat pe cauţiune.

El a susţinut că autorităţile au fost înştiinţate de plecarea lui în Germania şi SUA şi este de părere că au fost făcute greşeli în certificatul de cauţiune. Wong crede că va fi eliberat luni.

Radical demonstrators set fires on roads and at least one exit of the Mass Transit Railway (MTR) in the central areas of #Hong Kong pic.twitter.com/xy1nfSjFbZ