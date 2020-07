GALERIE FOTO: Vladimir Putin isi afiseaza puterea navala in mai multe parade militare impresionante

Cu ocazia Zilei Fortelor Navale, pe 26.07.2020, in Federatia Rusa se desfasoara parade navale la Sankt Petersburg si in puctele de dislocare ale flotelor si flotilei din Severomorsk, Baltiysk, Sevastopol, Kaspiysk si Vladivostok, precum si la Petropavlovsk-Kamchatsky si in portul sirian Tartus.