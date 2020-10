GALERIE VIDEO - Protest MASIV la Londra fața de masurile restrictive pentru stoparea pandemiei: mii de oameni in strada

Mii de persoane au manifestat împotriva măsurilor restrictive prin centrul Londrei. Poliția spune că mulțimile vor fi dispersate dacă protestatarii nu respectă regulile, informează The Guardian. Louise Creffield, fondatoarea Save Our Rights UK, una dintre organizațiile din spatele demonstrației, a declarat: „Credem că reglementările privind coronavirusul care sunt în vigoare nu sunt proporționale și adecvate și cauzează mai mult rău decât bine.”

Odată cu furia din cauza nedreptății percepute a blocărilor locale și a dezacordului tot mai mare cu privire la eficacitatea restricțiilor și știința pandemiei, oamenii au călătorit din întreaga țară pentru a participa la al patrulea protest în masă împotriva măsurilor guvernului englez.

„Suntem foarte preocupați de protejarea drepturilor omului: dreptul la viață privată, viața de familie, autonomia corporală, libertățile medicale etc. Nu ne preocupă doar blocarea în sine, ci ne preocupă încălcările legate de confidențialitatea noastră, având această urmărire peste tot”, mai spune ea. „Impactul acțiunilor întreprinse de guvern sunt numeroase, așa că nu suntem dispuși să susținem acest lucru și suntem dornici să luăm poziție”, a concluzionat Louise Creffeld.

Manifestările anterioare antiblocare au fost abordate de personalități controversate, inclusiv David Icke și Piers Corbyn, care au declarat că pandemia a fost o farsă.

Unii dintre participanți au purtat pancarte și bannere care susțin teorii ale conspirației, de la afirmații că 5G provoacă probleme respiratorii oamenilor până la mișcarea QAnon din SUA, o mișcare din ce în ce mai populară.

Poliția metropolitană a declarat vineri seară că s-a stabilit un plan pentru o zi de proteste și alte evenimente în Londra sâmbătă.

"Cei care nu se conformează, ignoră în mod deliberat instrucțiunile ofițerilor și pun alte persoane în pericol de a transmite virusul, vor fi supuși unor acțiuni de executare în conformitate cu reglementările", a spus Poliția.

Marea Britanie a raportat 23.012 de noi cazuri şi 174 de decese din cauza Covid-19, informează News.ro.

Au fost confirmate de laborator alte 23.012 de noi contaminări în Marea Britanie, potrivit datelor guvernului, anunţă The Guardian.

Vineri, au fost depistate 20.530 de noi cazuri de îmbolnăvire.

În total, 854.010 persoane au fost testate pozitiv pentru Covid-19 în Marea Britanie.

Alte 174 de decese în termen de 28 de zile de la testare au fost raportate sâmbătă, totalul ajungând la 44.571. Vineri, au fost raportate 224 de decese.

London’s Oxford Street now at a standstill, thousands of anti-lockdown protestors here pic.twitter.com/VBwkom6OTe

“Give back our freedom, take off your mask.”



Anti-lockdown protesters are hitting the town in London again.



Let's see how the police behave.pic.twitter.com/RpWEYJs9og