Game of Thrones: Al treilea episod a doborat recordul de mesaje pe Twitter pentru un serial

Episodul trei din ultimul sezon din "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" a devenit cel mai comentat al serialului pe Twitter, cu 7,8 milioane de mesaje, un record absolut, potrivit BFM TV. Scenaristii serialului "Game of Thrones" au aratat fanilor primele doua episoade care au pregatit terenul pentru batalia epica de 67 de minute din al treilea episod intitulat "Lunga Noapte". "Game of Thrones" se va incheia pe 19 mai. GAME OF THRONES: Primul episod din sezonul 8 este online Numarul total al episoadelor serialului este de 73, inclusiv cele din ultimul sezon. Ele au fost conduse de 19 regizori. Dintre cele mai importante 330 de personaje din primele sapte sezoane, 186 au m ...