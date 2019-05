Game of Thrones - HBO prezinta trailerul unui documentar-epilog/ VIDEO

La o săptămână după finalul serialului "Urzeala tronurilor/Game of Thrones", canalul american HBO va prezenta un documentar despre culisele ultimelor episoade, scrie BFM TV. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Fanii din lumea întreagă se pregătesc să-şi ia adio de la "Game of Thrones". După difuzarea în Statele Unite a ultimului episod al serialului-fenomen duminică, 19 mai, HBO va prezenta documentarul care urmăreşte filmările la acesta. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "The Last Watch" va fi difuzat pe 26 mai şi, potrivit primelor imagini va fi plin de emoţie. Imagini de la ultima lectură a scenariului cu Kit Harington care nu-şi poate opri lacrimile în timp ce D.B. Weiss, co-creator al serialului, se adresează distribuţiei sale: "Este ca şi cum ai privi în sine şi aţi vedea familia". Prin intermediul trailerului, publicul va pătrunde în culisele filmărilor la unele dintre cele mai spectaculoase scene ale sezonului 8. Ecrane verzi, machiaje, efecte pirotehnice: fanii le vor descoperi în spatele scenei. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.