„Game of Thrones” - Un pahar de Starbucks in episodul al patrulea, eroare a echipei de productie sau parte din promovare

Un pahar de Starbucks poate fi văzut într-una dintre secvenţele episodului al patrulea din serialul „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", care a fost difuzat duminică seară. Nu este clar dacă a fost uitat pe masa la care stătea John Snow, deşi este greu de crezut că echipa nu a observat prezenţa lui, nici măcar la montaj, sau a fost întocmai „uitat" acolo pentru a atrage atenţia şi mai mult şi a isca o nouă discuţie pe seama serialului HBO. După ce al treilea episod a fost intens discutat din cauza întunericului (la propriu) în care a avut loc bătălia, acum paharul de cafea de la cunoscuta franciză face înconjurul social media. Cel de-al optulea şi ultim sezon al serialului „Game of Thrones" se va încheia pe 19 mai. Scriitorul George R.R. Martin a anunţat recent că trei show-uri „Game of Thrones", continuări ale serialului, se află în pregătire la HBO.