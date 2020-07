Garda de Coasta: Barbat cercetat pentru contrabanda, arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile

Bărbatul a fost arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă

Garda de Coastă a confiscat peste 9.400 de pachete cu țigări de contrabandă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, au descoperit și confiscat, în urma unor activități informativ-operative, peste 9.400 de pachete cu țigări de contrabandă, transportate de un cetățean român.În data de 24.07.2020, în urma activităților informativ-operative desfăşurate, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere au interceptat un transport de țigări de contrabandă plecat din județul Botoșani.La km 109 pe autostrada A2, sensul de mers către Constanța, a fost depistat și legitimat cetăţeanul român N.D., în vârstă de 54 de ani, domiciliat pe raza judeţului Constanța, despre care existau date că este implicat în activităţile de contrabandă, la volanul unui autoturism, înmatriculat în România.Cu ocazia efectuării controlului autovehiculului a fost descoperită cantitatea de 9.484 pachete cu ţigări de contrabandă, diferite mărci.De asemenea, au fost ridicate două arme albe, suma de 5.000 lei, iar autovehiculul, în valoare de aproximativ 15.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul Gărzii de Coastă.În cauză, polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii deTotodată, Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Constanța a admis, în cursului zilei de azi, propunerea procurorului de caz de arestare preventivă pentru 30 de zile.