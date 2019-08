Garda de Coasta cumpara cartuse pentru imprimante si multifunctionale (document)

Garda de Coastă a încheiat un contract de furnizare cartușe pentru imprimante și multifuncționalecu societatea Meda Consult SRL din Târgoviște.Contractul este de furnizare cartuse pentru imprimante si multifunctionale, furnizorul avand obligatia asigurarii transportului gratuit al produsului la sediul autoritatii contractante, specificat la punctul II.2.4.Solicitarile de clarificari din partea posibililor ofertanti se vor face cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Valoarea maxima a intervalului reprezintă valoarea estimată a prezentei proceduri (în funcţie de care se vor elabora şi evalua ofertele).Cantitati Minime si Maxime ale Acordului Cadru:- cartuse pentru imprimante si multifunctionale : minim 299 si maxim 3961 bucatiFrecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): se vor incheia contracte subsecvente lunare, in cantitate minima de 30 si maxima 250 cartuse imprimanta cu o valoare minima de 4192 lei si maxima 75234 lei.Valoarea acordului cadru poate fi majorata in conformitate cu prevederile art.221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.Cicu Laurentiu Cristian - director Guiu Bogdan Adrian - director adjunct Baran Simona - contabil sef Dinu Costel - marketing-achizitii Culea George Adrian - juridic Cobzariu Paul - comunicatii si informaticaPotrivit Registrului Comerţului, Meda Consult SRL a fost înfiinţată în anul 2003 şi are sediul social în municipiul Târgovişte. Firma desfaşoară "activităţi de comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate".Capitalul social, în valoare de 200 lei, integral vărsat, este compus din 20 părţi sociale, fiecare în valoare de 10 lei.este asociat unic al Meda Consult SRL. De administrarea afacerii se ocupășiPentru anul fiscal 2017, profitul brut înregistrat a fost de 515.436 lei, cifra de afaceri de 5.348.937 lei iar numărul mediu de angajaţi a fost de doi.