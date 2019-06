Garda de Coasta: Doua autoturisme incarcate cu tigari de contrabanda care incercau sa treaca Dunarea au fost indisponibilizate de politisti

Poliţiştii de frontieră din cadrul structurilor teritoriale ale Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, au efectuat un flagrant și o percheziție domiciliară, în urma cărora au fost ridicate, în vederea confiscării, aproximativ 20.000 pachete cu țigări de contrabandă.În luna iunie, în urma activităților informativ-operative desfăşurate, polițiștii de frontieră din cadrul structurilor teritoriale ale Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au realizat un flagrant, în cadrul căruia, la trecerea peste fluviul Dunărea între localitățile Brăila și Smârdan, au depistat două autoturisme înmatriculate în România la volanul cărora se aflau cetăţenii români, V.V. și B.C., în vârstă de 46, respectiv 37 de ani, ambii domiciliați pe raza judeţului Constanța, despre care existau date că sunt implicați în activităţi de contrabandă.La controlul efectuat asupra autoturismelor au fost descoperite 8.490 pachete cu ţigări, fără a deține documente justificative, aceștia declarând că le-au achiziționat de pe raza județului Suceava, urmând a fi revândute pe raza județului Constanța.În vederea identificării locațiilor unde sunt depozitate țigări de contrabandă, în data de 11.06.2019, polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și cu sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, emis de Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Constanța - Secția penală, pe raza județului Suceava, fiind identificată cantitatea de 11.490 pachete de țigări de contrabandă, ascunsă într-un perete fals dintr-o anexă gospodărească.În urma celor constatate au fost ridicate în vederea confiscării 19.980 pachete cu ţigări de contrabandă, evaluate la aproximativ 199.800 lei și au fost indisponibilizate două autoturisme, evaluate la 37.840 lei.În cauză, sunt cercetați patru cetățeni români, cu vârste cuprinse între 30 și 48 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, pentru doi dintre ei fiind emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de astăzi vor fi prezentaţi Judecătorului de Drepturi şi Libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.Sursă foto: Garda de Coastă