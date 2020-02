Garda de Coasta, la bilant. Realizarile politistilor de frontiera constanteni si tulceni in anul 2019 (galerie foto)

În data de 12.01.2020, începând cu ora 12.00, la sediul Gărzii de Coastă, a avut loc şedinţa de evaluare a activităţii instituţiei, în prezenţa domnului chestor de poliţie Adrian POPESCU, adjunct al inspectorului general al Poliţiei de Frontieră Române, a prefectului județului Constanța George Sergiu Niculescu și a altor invitați din cadrul instituțiilor cu care Garda de Coastă cooperează.Directorul Gărzii de Coastă, comisar şef de poliţie Laurențiu-Cristian CICU, a prezentat invitaţilor principalele realizări ale poliţiştilor de frontieră constănţeni şi tulceni în anul 2019.Anul 2019 a reprezentat pentru personalul Gărzii de Coastă o perioadă în care s-au continuat eforturile pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia naţională în vigoare, atât în ceea ce priveşte optimizarea supravegherii şi controlului la frontieră, cât şi combaterea eficientă a infracţionalităţii transfrontaliere.În anul 2019, la Punctele de Trecere a Frontierei cu specific rutier din competența Gărzii de Coastă s-au înregistrat următoarele valori de trafic: aproximativ 4.429.700 persoane, din care 3.288.920 cetăţeni U.E. şi 1.140.780 cetăţeni non-UE și 1.202.155 mijloace de transport.Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au desfăşurat acţiuni de constatare şi cercetare a faptelor prevăzute de legea penală pentru a realiza prevenirea si combaterea fenomenului infracţional în zona de competenţă.Astfel, în anul 2019, au fost constatate 703 infracţiuni și au fost aplicate 1.138 contravenţii cu o valoare de 1.007.130 lei, iar valoarea bunurilor confiscate a fost de 23.964.045 lei.Structurile specializate ale Gărzii de Coastă au acţionat pe această linie de muncă în cooperare cu alte structuri ale statului cu atribuţii în domeniu, pentru identificarea fluxurilor migraţioniste pe teritoriile statelor membre, depistarea străinilor cu şedere ilegală şi a celor care au făcut obiectul traficului de migranţi.Măsuri de întărire a dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat au fost dispuse atât la graniţa cu Bulgaria, cât şi la Marea Neagră, Garda de Coastă dispunând de dotările și capacitățile navale necesare pentru a asigura patrularea și intervenția pe mare.În perioada analizată au fost înregistrate 20 de cazuri de trecere sau tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat în scop de migrație, în care au fost implicate 40 de persoane.În ceea ce privește facilitatorii, dacă în anii precedenți cetățenii bulgari și turci erau principalii implicați în călăuzirea migranților, în acest an au fost identificate persoane care provin din state cu potențial migrator, rezidente în țări din Europa Occidentală, majoritatea la prima intrare în țară, care s-au deplasat în Turcia, Grecia sau Bulgaria de unde au preluat migranți de aceeași origine și au încercat să-i transporte spre țările de destinație.În baza acordurilor bilaterale încheiate între România și Bulgaria, toate persoanele traficate au fost predate autorităților bulgare, nefiind înregistrate solicitări de azil.La frontiera maritimă nu au fost înregistrate cazuri de transporturi de migranți cu ambarcațiuni.Astfel, considerăm că măsurile dispuse de Garda de Coastă pentru securizarea frontierei maritime, cercetările făcute în fiecare caz, care au dus la identificarea și arestarea călăuzelor în anii precedenți, dar și buna cooperare între statele riverane Mării Negre în cadrul Forumului de Cooperare la Marea Neagră, în special cu autorităţile de frontieră din Bulgaria și Turcia, au dus la descurajarea eventualelor încercări ale traficanților de a mai traversa Marea Neagră pentru a ajunge în România.În data de 09.08.2019, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ostrov, județul Constanța, au desfășurat o acțiune în apropierea frontierei de stat în urma căreia au identificat și oprit în trafic, pe direcția localității Lipnița, un autoturism înmatriculat în Suedia, condus de un cetățean palestinian, R.M. în vârstă de 47 de ani, posesor al unui permis de ședere suedez. Alături de șofer se mai aflau patru persoane ce nu vorbeau limba română şi nu care îşi justificau scopul călătoriei.Persoanele în cauză au fost duse la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Ostrov pentru continuarea cercetărilor, unde s-a stabilit că pasagerii sunt cetățeni din Palestina, trei adulți cu vârste cuprinse între 21 și 25 de ani și un minor în vârstă de 2 ani.În urma cercetărilor, poliţiştii de frontieră au stabilit că cei patru au trecut frontiera din Bulgaria în România, pe jos, pe la “frontiera verde”, iar ulterior au fost preluați de cetățeanul palestinian, R.M., care efectuase formalitățile de frontieră în baza documentelor personale, valabile. Șoferul intenționa să-i ajute pe cei patru conaționali să ajungă într-un stat din Vestul Europei.În cauză, poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cei patru cetățeni palestinieni și trafic de migranți pentru șoferul autoturismului.Totodată, pe numele călăuzei, cetățean palestinian, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a admis propunerea procurorului de caz de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar cei patru cetățeni palestinieni au fost preluați de autoritățile de frontieră bulgare, în baza protocolului româno-bulgar în vederea continuării cercetărilor.În perioada analizată au fost înregistrate 63 cazuri de trafic cu ţigarete şi tutun în care au fost implicate 81 de persoane.Poliţiştii de frontieră au depistat 74.254 pachete cu țigări diferite mărci, precum și cantitatea de 4 kg tutun, în valoare de 775.646 lei.De asemenea, a fost confiscată cantitatea de 3.666 litri carburanți, în valoare de 12.505 lei precum şi 325 litri alcool, în valoare de 29.847 lei.În luna iunie, în urma activităților informativ-operative desfăşurate, polițiștii de frontieră din cadrul structurilor teritoriale ale Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au realizat un flagrant, în cadrul căruia, la trecerea peste fluviul Dunărea între localitățile Brăila și Smârdan, au depistat două autoturisme înmatriculate în România la volanul cărora se aflau cetăţenii români, V.V. și B.C., în vârstă de 46, respectiv 37 de ani, ambii domiciliați pe raza judeţului Constanța, despre care existau date că sunt implicați în activităţi de contrabandă.La controlul efectuat asupra autoturismelor au fost descoperite 8.490 pachete cu ţigări, fără a deține documente justificative, aceștia declarând că le-au achiziționat de pe raza județului Suceava, urmând a fi revândute pe raza județului Constanța.În vederea identificării locațiilor unde sunt depozitate țigări de contrabandă, în data de 11.06.2019, polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și cu sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, emis de Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Constanța - Secția penală, pe raza județului Suceava, fiind identificată cantitatea de 11.490 pachete de țigări de contrabandă, ascunsă într-un perete fals dintr-o anexă gospodărească.În urma celor constatate au fost ridicate în vederea confiscării 19.980 pachete cu ţigări de contrabandă, evaluate la aproximativ 199.800 lei și au fost indisponibilizate două autoturisme, evaluate la 37.840 lei.În cauză, sunt cercetați patru cetățeni români, cu vârste cuprinse între 30 și 48 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au acţionat, alături de lucrătorii vamali, în zona de competenţă pentru combaterea infracţiunilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi a folosirii actelor nereale faţă de autoritatea vamală, activităţile desfăşurându-se cu precădere în porturile Constanța Sud Agigea şi Constanţa.În anul 2019 au fost înregistrate 68 de cazuri privind infracţiunile de punere în circulaţie, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, în care au fost implicate 72 persoane, cetăţeni români şi străini.În perioada de referință au fost ridicate în vederea confiscării un număr de aproximativ 500.000 de articole diverse, constând în: articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării pentru copii, produse igienă personală, dar și cantități semnificative de produse de uz casnic, valoarea acestora dacă ar fi fost originale, fiind de aproximativ 16.499.930 lei.De asemenea, la capitolul bunuri ce fac obiectul infracţiunilor de folosire de acte nereale sau falsificate către Autoritatea Naţională Vamală au fost înregistrate 21 cazuri cu 23 persoane implicate, fiind confiscate 342.617 bunuri diverse în valoare de 3.819.845 lei.Poliţiştii de frontieră constănţeni au constatat faptul că cea mai mare parte din aceste mărfuri a fost depistată în porturile maritime din judeţul Constanţa, importurile fiind realizate de administratorii unor societăţi comerciale din România, care aduc din China bunuri de larg consum în sistem containerizat. Aceste bunuri sunt expediate pe cale maritimă prin folosirea unor firme de transport care îşi desfăşoară activitatea în mod legal în România. Majoritatea societăţilor comerciale implicate în acest fenomen infracţional au sediul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov şi au puncte de lucru în cadrul platformelor comerciale din apropierea capitalei.*În luna martie, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă împreună cu lucrătorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanța Sud au efectuat, în baza analizei de risc, controlul amănunțit la un container sosit din China, având ca destinatar o societate comercială de pe raza municipiului București.În urma controlului, au fost descoperite 6.332 bunuri (jucării, cosmetice și articole electronice), susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute.Astfel, poliţiştii de frontieră au extins cercetările și, în urma confirmării din partea titularului de marcă a faptului că bunurile aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute, în data de 10.04.2019 s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracţiunii de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate.De asemenea, s-a stabilit că administratorul firmei este un cetăţean român, în vârstă de 48 de ani.Bunurile, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, ar fi avut valoarea totală de aproximativ 1.096.700 lei. Acestea au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, la finalizare fiind dispuse măsuri legale care se impun.*În luna februarie, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă împreună cu lucrătorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanța Sud au efectuat, în baza analizei de risc, controlul amănunțit la un container sosit din Pakistan, având ca destinatar o societate comercială de pe raza județului Ilfov.În urma controlului, au fost descoperite 2.350.000 cutii chibrituri, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unei mărci cunoscute.Astfel, poliţiştii de frontieră au extins cercetările și, în urma confirmării din partea titularului de marcă a faptului că bunurile aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală al unei mărci cunoscute, în data de 04.03.2019, s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracţiunii de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate.De asemenea, s-a stabilit că administratorul firmei este un cetăţean român, în vârstă de 26 de ani.Bunurile, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, ar fi avut valoarea totală de aproximativ 552.250 lei. Acestea au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, la finalizare fiind dispuse măsuri legale.Pentru combaterea fenomenului infracţional pe această linie au fost executate acţiuni în punctele de trecere și în zona de frontieră, fiind efectuate verificări și schimb de date suplimentare prin intermediul centrelor de contact cu biroul SIRENE şi INTERPOL, având ca rezultat depistarea autovehiculelor furate, precum şi a faptelor de fals, uz de fals a documentelor autoturismelor.Poliţiştii de frontieră au constatat în zona de competenţă, independent sau în cooperare cu poliţişti din cadrul I.P.J. Constanţa – Compartimentul Furturi Auto, un număr de 22 infracţiuni, în care s-au întocmit 22 dosare penale, fiind depistate 18 autovehicule furate în valoare aproximativă de 817.900 lei.În data de 04.08.2019, la Punctul de Trecere al Frontierei Vama Veche s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, un cetăţean bulgar, în vârstă de 47 de ani, conducând un autoturism de lux, înmatriculat în Marea Britanie.În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că mașina figurează ca „bun căutat pentru confiscare“, alertă introdusă de autorităţile din Marea Britanie în aprilie 2019.Faţă de cele constatate, persoana în cauză a declarat că a achiziționat mașina fără să știe că aceasta ar fi fost căutată de către autorități.Mijlocul de transport, în valoare de 88.000 de lei, a fost indisponibilizat, iar poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.În anul 2019, prin folosirea în comun a informaţiilor, în cooperare cu Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au organizat şi desfăşurat peste 460 de acţiuni de monitorizare şi control a activităţilor de pescuit din zona de competenţă maritimă, fluvială pe Dunăre, respectiv Delta Dunării.În urma acţiunilor desfăşurate pe raza judeţelor Constanţa şi Tulcea, au fost constatate un număr de 205 infracţiuni şi au fost aplicate 52 contravenţii (valoare totală 27.350 lei). Poliţiştii de frontieră au ridicat în vederea confiscării aproximativ 7.440 kilograme de peşte din care 146 kg sturion, aproximativ 62 kg icre din care 40 kg icre negre, 25 de ambarcaţiuni şi 15 motoare de barcă și plase în lungime totală de aproximativ 23.500 metri (avă, textil, monofilament).Poliţiştii de frontieră au întocmit lucrări penale persoanelor implicate, fiind cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de braconaj piscicol, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 64 din O.U.G. 23/2008 modificată şi aprobată prin Legea 317/2009.Prin acțiunile ferme întreprinse de Garda de Coastă, în cooperare cu alte agenții naționale și internaționale cu atribuții în domeniu, s-a reușit descurajarea pescuitului ilegal la specia calcan, infracțiuni săvârșite de cetățeni străini îmbarcați la bordul pescadoarelor sub pavilion Turcia.Daunele aduse ecosistemului acvatic prin practicarea pescuitului ilegal și folosirea de unelte inadecvate sunt amplificate și de abandonarea în mare a plaselor de pescuit, fapt ce se dovedește a fi extrem de periculos prin prejudiciul adus. În acest sens, au fost redate mediului acvatic 1589 de bucăți din specia calcan, 13 bucăți rechin și vulpe de mare, precum și un număr de 37 de delfini.*În data de 20.05.2019, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat în Marea Neagră, un pescador turcesc aflat la braconat în Zona Economică Exclusivă a României.Echipajul pescadorului, format din 8 marinari, nu s-a supus somaţiilor legale ale poliţiştilor de frontieră şi a încercat să scape de urmărirea navelor PFR, fapt pentru care poliţiştii de frontieră au folosit gradual armamentul de la bordul navei, reușind astfel oprirea pescadorului turcesc. Ambarcaţiunea s-a scufundat, echipajul fiind transferat la bordul uneia dintre navele P.F.R.Comandantul ambarcaţiunii a fost cercetat în stare de arest preventiv, iar în cauză poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanta, au efectuat cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie”,”pescuit ilegal și pescuit neraportat al calcanului”, „distrugerea sau avarierea unei nave ori a încărcăturii acesteia”, „conducerea unei nave de către o persoană fără brevet sau fără certificat de capacitate corespunzător”, „pescuitul comercial sau sportiv fără licență sau autorizație de pescuit”.*În data de 23.12.2019, poliţiştii de frontieră din cadrul structurilor teritoriale ale Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova, au efectuat trei percheziţii domiciliare, în baza unor mandate emise de Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Hârșova, în locații de pe raza localităților Capidava - județul Constanța și Giurgeni - județul Ialomița, la persoane suspecte că desfășoară activități de braconaj piscicol.În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, un pește din specia morun în greutate de 90 kg, 91 borcane ce conțineau cantitatea totală de 40 kg icre negre, suma de 51.200 dolari, precum și mai multe pachete cu țigări de contrabandă.În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări cu privire la trei persoane, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 44 și 51 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „deținerea, transportul, comercializarea sturionilor, produselor și subproduselor de sturioni”, „producerea, importul, comercializarea, deținerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor, precum și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial” și „nedeținerea autorizației de pescuit”, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun.Acţiunile de căutăre şi salvare a vieţilor omeneşti pe Marea Neagră şi pe fluviul Dunărea (misiuni de tip "search and rescue") au continuat să fie o prioritate pentru Garda de Coastă. În perioada menţionată s-au executat 27 acțiuni S.A.R, dintre care 13 au fost desfășurate la Dunăre și 14 la Marea Neagră, fiind astfel salvate 44 de persoane. În toate situaţiile s-a răspuns prompt, asigurându-se atât intervenţia cu mijloacele proprii, cât şi în coordonarea acţiunilor alături de alte instituţii.Un factor important în activitatea Gărzii de Coastă îl reprezintă cooperarea internaţională care are ca scop dezvoltarea de mecanisme pentru a asigura contracararea fenomenului infracţional şi implicit asigurarea unui înalt nivel de securitate a frontierei terestre, fluviale şi maritime.Astfel, atât în plan bilateral, cu R. Bulgaria, Turcia şi R. Ucraina, cât şi regional, în cadrul Forumului de Cooperare la Marea Neagră, au fost îndeplinite angajamentele asumate şi îndeplinite prevederile planurilor de cooperare.Totodată, trebuie menţionată contribuţia pozitivă şi constantă la activităţile organizate de Agenţia FRONTEX (operaţiuni, activităţi de pregătire, întâlniri de lucru). Astfel, în anul 2019, pentru asigurarea securităţii frontierei maritime europene în Grecia, 2 nave maritime au participat în operaţiuni coordonate de Agenţia FRONTEX, efectuând misiuni şi acţiuni de căutare şi salvare, în care poliţiştii de frontieră au salvat aproximativ 600 de persoane.De asemenea,Garda de Coastă, a participat la operaţiunea maritimă „Multipurpose Maritime Operation in the Black Sea - MMO Black Sea 2019”, organizată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX), desfăşurată la Marea Neagră.Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul Operațiunii Comune „Puncte Focale Maritime 2019”, iar scopul acesteia a fost de a asigura un înalt nivel de securitate a frontierei maritime externe a Uniunii Europene, prin implementarea unor activități operaționale cu scop multiplu - combaterea migrației ilegale, infracționalității transfrontaliere, pescuitului ilegal și poluării marine, precum şi căutarea și salvarea persoanelor aflate în pericol.Sursa foto: Garda de Coastă