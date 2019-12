Garda de Coasta: Perchezitii domiciliare la persoane implicate in activitati de braconaj piscicol (galerie foto)

Poliţiştii de frontieră din cadrul structurilor teritoriale ale Gărzii de Coastă au efectuat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Babadag, cinci percheziţii domiciliare, la persoane implicate în activități de braconaj piscicol.În urma percheziţiilor, au fost ridicate în vederea confiscării unelte de pescuit și alte bunuri folosite în activităţile infracţionale, iar cinci persoane sunt cercetate pentru infracţiuni la regimul braconajului piscicol.În data de 13.12.2019, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tulcea, în colaborare cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Babadag, au efectuat cinci percheziţii domiciliare, în baza unor mandate emise de Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Babadag, la mai multe locații de pe raza localității Enisala, la persoane suspecte că desfășoară activități de braconaj piscicol.În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 92 kg pește, 2 kg icre, 2 ambarcațiuni, 5 autoturisme, 1.500 metri plase monofilament, 3.082 metri plase fir textile, diverse sume de bani, precum și alte unelte de pescuit, folosite în activitatea infracţională.În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări cu privire la cinci persoane, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „deţinere, transport sau comercializarea fără documente legale a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice obţinute din pescuit ori a produselor din peşte”, „producerea, importul, comercializarea, deținerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor, precum și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial” și “furt calificat”, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun.Sursa foto: Garda de Coastă