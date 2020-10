Garda de Mediu ii amendeaza pe caldararii din Sintești pentru poluarea istorica din Capitala

Garda Naţională de Mediu (GNM) a identificat posibila sursă de poluare a aerului din București, ce a dus la înregistrarea unor valori de trei ori peste medie ale poluanţilor, în noaptea de sâmbătă spre duminică, şi anume o topitorie ce nu funcţiona în perioada controlului, dar pentru care fusese aplicată anterior o sancţiune, informează Agerpres. […] The post Garda de Mediu îi amendează pe căldărarii din Sintești pentru poluarea istorică din Capitală appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.