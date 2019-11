Gata cu vremea frumoasa: Spre sfarsitul lunii apar lapovita si ninsoarea

Luna noiembrie pastreaza caracteristici ale sezonului de toamna in prima sa decada, dar treptat, spre sfarsitul lunii, vor aparea lapovita si uneori ninsoarea, iar valorile termice vor marca o scadere considerabila fata de luna octombrie, in timp ce precipitatiile vor fi in usoara crestere, se arata in caracterizarea climatica a acestei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).