Gata, e oficial! Cum a cerut-o Florin Pastrama pe Brigitte Sfat in casatorie

Toata lumea stie ca Brigitte Sfat si Florin Pastrama urmeaza sa faca nunta, dar putini sunt cei care stiu si felul in care bruneta a fost ceruta de nevasta.

Ei bine, daca va gandeati ca totul s-a petrecut intr-un cadru de vis, cu luminite, atmosfera boema, muzica in surdina si un cadru romantic, ei bine, lucrurile nu au stat nici pe departe asa.

Brigitte Sfat a fost ceruta in casatorie in cadrul proiectului din care fac amandoi parte. De ziua sa de nastere, Florin Pastrama a decis ca este momentul sa faca urmatorul pas, chiar daca relatia lui cu Brigitte este inca abia la inceput. S-a asezat in genunchi, i-a adresat marea intrebare, iar bruneta i-a raspuns afirmativ fara sa stea pe ganduri.

Brigitte Sfat si Florin Pastrama se pregatesc de nunta.

