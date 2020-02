Gavrila Ghilea, deputat PNL: Doar cei carora le este frica de votul romanilor se impotrivesc anticipatelor

Deputatul liberal Gavrilă Ghilea a declarat vineri că PNL nu va vota în Parlament următoarele două formule de guvern succesive propuse, astfel încât să se poată ajunge la alegeri anticipate, scrie Agerpres.

"Parlamentarii PNL vor fi prezenţi la şedinţă, dar nu vor vota în favoarea învestirii Guvernului. România are nevoie de anticipate, are nevoie să se dezvolte, nu poate rămâne blocată de actualul Parlament devenit ilegitim din cauza PSD, care ţine România pe loc, răpindu-i şansa de a se moderniza. Avem în momentul de faţă un Parlament nereprezentativ în raport cu opţiunea electoratului, care nu poate susţine agenda de bună guvernare, de reformare a statului, de trecere a României într-o nouă etapă de dezvoltare la care aspirăm cu toţii", a declarat, în conferinţă de presă, deputatul Ghilea.

Acesta a precizat că actuala configuraţie a Parlamentului este una care încă permite PSD să influenţeze în mod negativ deciziile, să blocheze şi să deturneze agenda publică. Or, afirmă el, Guvernul are nevoie de o majoritate solidă şi coerentă în Parlament, care să fie deplin angajată în efortul de occidentalizare şi modernizare a României, "care să nu mai pună vreodată sub dubiu angajamentul european şi euroatlantic; care să declanşeze marile reforme, structurale, ale sistemelor publice, pentru un stat modern, eficient, în slujba şi nu împotriva cetăţeanului; care să fie preocupată în mod real de bunăstarea cetăţenilor, nu de privilegii pentru propria persoană sau pentru apropiaţi şi care să nu mai speculeze fricile, să cultive panica, să-i exploateze pe cei vulnerabili prin fake-news şi manipulare".

"Doar cei cărora le este frică de votul românilor se împotrivesc anticipatelor, pentru că realizează faptul că nu îi mai reprezintă pe români şi nu vor mai primi încrederea acestora. Singurul motiv real care stă în spatele celor care sunt împotriva anticipatelor este frica de a nu obţine un nou mandat sau de a pierde privilegiile actuale", a subliniat Ghilea.

În opinia deputatului, alegerile anticipate sunt urgente, deoarece alegerile parlamentare la termen ar echivala cu o întârziere de un an a punerii în practică în integralitate a "politicilor corecte pe care le susţine PNL".

"2020 nu trebuie să fie un an pierdut pentru România, din cauza permanentelor piedici pe care le va pune PSD, ci trebuie să fie un an câştigat. România are nevoie de un parcurs previzibil de dezvoltare, în care să existe certitudinea reformelor. Azi acest lucru este imposibil din cauza PSD. PNL are soluţii, ştie ce trebuie făcut şi are nevoie de o majoritate parlamentară solidă. De ce să fie afectaţi românii de calculele politicianiste pe care şi le face PSD? Românii au suferit destul din cauza PSD, această situaţie trebuie să înceteze", a menţionat deputatul PNL.

Ghilea a mai spus că, spre deosebire de parlamentarii PSD cărora le este teamă că nu se vor regăsi pe listele viitorului Parlament, parlamentarii PNL nu au niciun fel de rezerve faţă de anticipate, pentru că înţeleg miza majoră pe care acestea o au pentru viitorul României.

"Decizia politică a PNL este de a susţine alegerile anticipate, iar această decizie este susţinută de toţi parlamentarii PNL, care vor fi prezenţi la vot, dar nu vor vota pentru învestirea a două guverne succesive," a conchis deputatul liberal.