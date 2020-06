Gaziantep FK a remizat cu Galatasaray, scor 3-3 - Maxim a marcat din penalti in minutul 90+15

Formaţia Gaziantep FK, antrenată de Marius Şumudică şi la care evoluează Alin Toşca şi Alexandru Maxim, a remizat cu Galatasaray, duminică seară, în deplasare, scor 3-3, într-un meci din campionatul Turciei. Maxim a adus un punct echipei din Gaziantep cu un gol din penalti în minutul 90+15, potrivit news.ro.

Gaziantep FK a condus cu 1-0, iar apoi Galatasaray a condus cu 3-1.

Au marcat Falcao ’37, Belhanda ’40 şi Feghouli ’66 pentru gazde, respectiv Djilobodji ’17, Twumasi ’77 şi Maxim ‘90+15 (penalti) pentru oaspeţi.

În minutul 55, de la Galatasaray a fost eliminat Ahmet Calik.

Citește și: Documentarea suspecților de furt de produse de lux din avioane a durat un an - Exista o schemă veche de 'lucru' iar cei nou veniți aderau la ea - surse

Maxim şi Toşca au jucat pe toată durata partidei.

“Am obţinut un punct, nu este ceva de sărbătorit, însă am făcut-o în faţa unei echipe cum este Galatasaray. Dacă am fi jucat aici pe un stadion plin, ne-ar fi fost mult mai greu”, a declarat Maxim după meci.

Gaziantep FK ocupă locul nouă în clasament, cu 34 de puncte, iar Galatasaray este pe patru, cu 51 de puncte. Lider este Istanbuul Başakşehir, care are 59 de puncte.