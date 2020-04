GCS: 10 noi cazuri de COVID-19 in judetul Suceava si 22 in Bucuresti, fata de ziua precedenta

În judeţul Suceava s-au înregistrat în plus faţă de ziua precedentă 10 noi cazuri confirmate de infecţie cu noul coronavirus, fiind 2.115 în total, iar în municipiul Bucureşti sunt 22 de noi cazuri comparativ cu duminică, numărul total fiind de 1.023, potrivit raportării transmise luni de către Grupul de Comunicare Strategică. Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus s-au înregistrat până în prezent în judeţul Suceava - 2.115 şi în Bucureşti - 1.023. De asemenea, comparativ cu ziua de duminică, au fost înregistrate cele mai multe noi cazuri la raportarea de luni în judeţele Mureş, cu 27 mai multe, şi respectiv Braşov, cu 25 cazuri în plus. !function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async"); Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, pe teritoriul României sunt în total 8.936 persoane infectate cu noul coronavirus. Numărul de cazuri confirmate pe judeţe, potrivit raportărilor Institutului Naţional de Sănătate Publică, se prezintă astfel: * Alba - 155 * Arad - 410 * Argeş - 96 * Bacău - 113 * Bihor - 259 * Bistriţa-Năsăud - 109 * Botoşani - 308 * Braşov - 340 * Brăila - 18 * Buzău - 15 * Caraş-Severin - 64 * Călăraşi - 40 * Cluj - 259 * Constanţa - 186 * Covasna - 154 * Dâmboviţa - 82 * Dolj - 61 * Galaţi - 287 * Giurgiu - 101 * Gorj - 17 * Harghita - 17 * Hunedoara - 392 * Ialomiţa - 119 * Iaşi - 155 * Ilfov - 189 * Maramureş - 55 * Mehedinţi - 37 * Mureş - 295 * Neamţ - 368 * Olt - 13 * Prahova - 52 * Satu Mare - 45 * Sălaj - 20 * Sibiu - 177 * Suceava - 2.115 * Teleorman - 80 * Timiş - 377 * Tulcea - 35 * Vaslui - 61 * Vâlcea - 19 * Vrancea - 214 * Bucureşti - 1.023 AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Andreea Lăzăroiu)