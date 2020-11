GCS: In octombrie s-a depasit capacitatea de 40.000 de teste zilnic. Peste 823.000 de teste, efectuate in octombrie

Grupul de Comunicare Strategica a prezentat, duminica, date privind capaciattea de testare din Romania, de la debutul pandemiei pana in prezent. Potrivit datelor prezentate, in luna martie capaciattea de testare era de sub 100 de teste zilnic, depasind in octombrie 40.000 de teste in 24 de ore. "In prezent sunt efectuate mai multe teste intr-o singura zi decat in intreaga luna martie", a transmis Grupul de Comunicare Strategica.