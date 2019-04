GDS, premiu pentru Augustin Lazar. Mihai Gadea, intrebare pentru Klaus Iohannis: "Asteptati sa moara?"

Augustin Lazar si Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Gadea i-a adresat in aceasta seara, la Antena 3, o intrebare lui Klaus Iohannis, in contextul in care Grupul pentru Dialog Social il premiaza pe Augustin Lazar, iar acesta vrea sa-i cedeze premiul tocmai celui pe care l-a tinut in temnita, iar starea de sanatate a lui Iulius Filip este una extrem de precara. ”Asteptati ca Iulius Filip sa moara, ca sa il decorati? Asteptati ca un erou, un om care a avut coloana vertebrala, despre disidenta dumneavoastra domnule presedinte nu se stie nimic, intrebarea e simpla: asteptati sa moara Iulius Filip ca sa il decorati? Cei de la GDS vor sa il decoreze pe calaul lui Iulius Filip” a spus Mihai Gadea. Vezi si: Klaus Iohanni ...