Geaca lui Tom Cruise din ''Top Gun'' si cizmele din ''Pretty Woman'', printre cele 1.000 de obiecte de recuzita care vor fi scoase la licitatie

Pasionatii de film vor avea sansa de a intra in posesia cizmelor inalte din lac purtate de Julia Roberts in "Pretty Woman", sau a hainei din piele imbracata de Tom Cruise in "Top Gun", cu prilejul unei licitatii desfasurate in decembrie, in cadrul careia vor fi scoase la vanzare aproape 1.000 de obiecte de recuzita din filme celebre, informeaza Reuters.