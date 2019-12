Gelu Diaconu despre 'etapa decisiva' din ultimii 30 de ani: 'Doua accidente istorice'. Profeție sumbra pentru Valcov, Iordache și Teodorovici

Anul pe care il lasam zilele acestea in urma a consemnat trecerea a 30 de ani de la revolutia din 1989, sustine Gelu Diaconu, fost sef ANAF, pe Facebook, subliniind ca in aceasta perioada s-a transformat fundamental in bine in multe domenii. Tot el spune ca in acest proces istoric anul 2019 a fost o etapa decisiva: „am scapat de semidoctul patriot din Teleorman si de paiata lui, adica de Daddy si Veorica, doua accidente istorice”.

