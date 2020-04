Gelu Diaconu, dupa avertismentul lui Iohannis: 'Trece sub tacere cumplita nepasare a PNL aflat la guvernare de 6 luni'

Gelu Diaconu, fost șef ANAF, iese la rampă după avertismentul lui Klaus Iohannis privind visteria statului român, afirmând că acuzațiile la adresa PSD sunt pe bună dreptate, dar îi reproșează președintelui că a trecut „sub tăcere cumplita nepăsare a PNL aflat la guvernare de 6 luni și care a contribuit nemijlocit la agravarea situației finanțelor publice.”

„Criza bugetară. Logoree guvernamentală în loc de măsuri concrete.

Președintele ne-a avertizat ieri public că pandemia/criza sanitară ne-a prins într-un moment când "visteria (statului român) este aproape goală".

Grav, foarte grav ca de la un asemenea nivel să se recunoască în sfârșit o realitate asupra căreia am avertizat repetat. O realitate care ne va afecta viața tuturor în următorii ani.

Domnul Iohannis, pe buna dreptate, acuză guvernarea PSD de risipă bugetară dar trece sub tăcere cumplita nepăsare a PNL aflat la guvernare de 6 luni și care a contribuit nemijlocit la agravarea situației finanțelor publice.

Nimeni nu a inventat roata în găsirea soluțiilor pentru ieșirea cât mai rapidă din această situație.

De aceea, voi prezenta câteva explicații pe înțelesul tuturor.

Un mix de măsuri de politici monetare (susținerea monedei naționale și controlul inflației), economice (incurajarea productiei/ofertei de mărfuri, stabilizarea cererii prin prioritizarea investițiilor, atragerea fondurilor europene, garanții guvernamentale, etc. ) și fiscal-bugetare ar fi necesar să fie imediat pus în aplicare.

Banca Națională știe să își facă treaba, există și ceva tentative în susținerea mediului economic (ex. programul IMM-Invest) dar în materie de politici fiscal-bugetare Orban, Citu & Co sunt o adevărată calamitate. Veniturile statului scad iar cheltuielile bugetare au luat-o razna.

Modul de așezare a sarcinii fiscale, capacitatea administrativă de colectare și de combatere a evaziunii precum și salariile și pensiile iraționale susținute din banul public NU MAI POT SA FIE CA PÂNĂ ACUM. E nevoie de o schimbare fundamentală până nu va fi prea târziu.

Dar despre măsurile necesar a fi luate în domeniul fiscal-bugetar în postarile viitoare”, scrie Diaconu pe Facebook.