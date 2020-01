Gelu Diaconu, fost șef ANAF, il bombardeaza pe Florin Cițu: 'Monșer, totul are o limita in minciuna pe care o proferezi zilnic. Traiești intr-o alta realitate'

Gelu Diaconu, fost șef ANAF, lansează atacuri pe bandă la adresa ministrului Finanțelor, Florin Cîțu, după ce acesta a anunțat recent va cere acordul CSAT-ului pentru a încredinţa în mod direct, unei companii, proiectul de informatizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), astfel încât procesul să fie gata în martie-aprilie.

„Ministrul Florin Cîțu vrea să ofere prin încredințare directa "digitalizararea" ANAF și dă asigurări că totul va fi gata până în vară!

Monșer, totul are o limita în minciuna pe care o proferezi zilnic. Îți pot furniza câteva sute de pagini pe care sa le studiezi înainte de arunca asemenea absurdități în spațiul public. Despre uriașa complexitate a acestui proces, despre RAMP, COTS, SIACF, GOTICA, etc., etc.

Pur și simplu, stimabile, trăiești într-o alta realitate! Habar nu ai despre ceea ce înseamnă informatizarea administrației fiscale.