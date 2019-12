Fostul şef al Direcţiei de Protecţie Internă din Ministerul de Interne Gelu Oltean a fost arestat preventiv, duminică seara, într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT Braşov pentru acuzația de complicitate la trafic de droguri de mare risc. Decizia Tribunalului Brașov poate fi atacată în 48 de ore. În dosar mai apar Vanessa Youness, partenera lui The post Gelu Oltean, partenera sa și un britanic, arestați la cererea DIICOT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.