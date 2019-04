Gelu Voican Voiculescu: Acest om compromis moral și profesional are indrazneala sa apara public și sa vorbeasca de Revoluție

Gelu Voican Voiculescu, unul dintre inculpații trimiși în judecată în Dosarul Revoluției, se declară indignat de anunțul procurorului general al României, acuzându-l pe Augustin Lazăr că este compromis moral și profesional.

"Postura morala in care se afla vorbitorul respectiv este foarte jenanta si nu se indreptateste sa mai apara public la televiziune. (..) Sunt asa de indignat ca nu-mi gasesc cuvintele, acest om compromis moral si profesional, complice la tortionarii dinainte de Revolutie din epoca comunista, are indrazneala sa apara public si sa vorbeasca de Revolutie, care e practic evenimentul fondator al noii oranduri si epoci in care traim, de care beneficiaza el insusi, cu toate ca nu merita el cu trecutul sau. Au fost mii de dosare instrumentate, date solutii, condamnari, e absolut fals sa se spuna ca abia acum se va face lumina, in sfarsit, in chestiunea vinovatiilor din timpul Revolutiei. Ce probe pot sa detina acesti oameni din care sa rezulte ca noi am fi responsabili de moartea acestor 862 de revolutionari, care erau tovarasii nostri? Din rândurile lor am provenit si noi care am format CFSN. Cum se poate sustine ca am determinat moartea acestor oameni?", a spus Gelu Voican Voiculescu la Digi24.