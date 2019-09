Gelu Voican Voiculescu, batut in propria casa: Politistii efectueaza cercetari - SURSE

Gelu Voican Voiculescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un vecin a patruns fara drept in locuinta lui Gelu Voican Voiculescu, pe motiv ca in apartament ar fi fost galagie, politistii deschizand dosar pentru violare de domiciliu si lovire sau alte violente, au declarat surse judiciare. Politia Capitalei a anuntat ca pe sambata seara, in jurul orei 23.00, prin apel 112, a fost sesizat un conflict intre doi vecini si ca la fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 1, care au inceput verificarile. Gelu Voican Voiculescu, audiat la Parchetul instantei supreme, in dosarul 'Revolutiei' Din primele date, a rezultat ca un barbat de 60 de ani ar fi patruns, fara drept, in locuinta vecinului sau, pe motiv ca in apartament ar fi galagie, ...