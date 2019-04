Gelu Voican Voiculescu DISTRUGE dosarul Revoluției: 'Truc ieftin facut de Augustin Lazar ca sa acopere vinovația din epoca Aiudului'

Într-un interviu la emisiunea Marius Tucă Show, fostul membru CFSN și vicepremier Gelu Voican Voiculescu a vorbit despre trimiterea sa în judecată în Dosarul Revoluției, despre acuzațiile care i se aduc în acest dosar, dar și despre momentele fierbinți din decembrie în 1989, informează Mediafax.

Citește și:ALERTĂ - Augustin Lazăr RENUNŢĂ: Procurorul general se retrage la pensie (surse)

Gelu Voican Voiculescu este convins că în decembrie 1989 a fost o Revoluție și nu o lovitură de stat, că aparițiile membrilor CFSN la televizor erau o necesitate pentru a preveni contropirea României, dar și că au existat teroriști.

Redăm rezumatul principalelor declarații ale lui Gelu Voican Voiculescu la emisiunea Marius Tucă Show:

Despre Dosarul Revoluției: “Este o răzbunare a lui Băsescu și preluată acum de succesorul lui. Așa e firea lui Băsescu și undeva s-a exprimat că nu ar vrea să-l vadă pe Iliescu la închisoare, dar măcar să dea cu subsemnatul, citez textual. (...) Cred că e și un calcul electoral (nr. a lui Klaus Iohannis). Adică vrea să pozeze în omul care după 30 de ani face lumină și dreptate, ca și cum nimic nu s-ar fi făcut de-atunci încoace”.

Despre acuzația de grup preconstituit: “În realitate, nu ne cunoșteam între noi. Eu cunoșteam doar două persoane. Nu-l cunoșteam pe Ion Iliescu, Petre Roman. Și toți cei care ne-am alăturat în seara de 22 decembrie și ne-am agregat în jurul lui Ion Iliescu, nu ne cunoșteam între noi, dar fiecare credeam că ceilalți se cunosc că așa se întâmplă în astfel de împrejurări și priveam cu oarecare atenție să remarc ceva. (...) Nu știu cum un organ de anchetă poate să stabilească cum se cunoșteau niște oameni dinainte. Foarte greu de demonstrat.(...) Faptul că ne cunoșteam e aberant”.

Despre probele din dosar: “Când este vorba despre o comandă politică nu mai ai ce comenta. Ca după 30 de ani să spui că ai reconstituit, că am indus, că am făcut tot felul de diversiuni, care au determinat moartea a 862 de oameni nu înseamnă decât vorbe. Asemenea lucruri trebuie probate. Justiția se face cu probe. Nu am avocat, că nu are sens. Mă apăr singur și o revoluție în general nu poate fi dată în judecată. Cunosc legislația necesară în cauza asta și, dacă există comanda, atunci apărarea este superfluă. Orice ai spune, tot am fi condamnați”.

Despre varianta loviturii de stat: “E o chestiune de dicționar. Dacă noi am fi dat o lovitură de stat, trebuia să fim din echipa lui Ceaușescu, din cei aflați la putere, în momentul acela în decembrie. O parte din tovarășii lui Ceaușescu îl dădeau pe el la o parte și preluau ei puterea, în locul lui. Asta se cheamă lovitură de stat, traducerea lui coup d’etat. Asta se întâmplă fără ieșirea mulțimilor în stradă, se întâmplă în intimitatea structurilor centrale ale puterii, populația află de la radio”.

Despre preluarea puterii: “Așa se întâmplă la o revoluție. Ăsta e scopul unei revoluții, nu e un gest galant, nu e o chestiune negociabilă. E un act violent. De cele mai multe ori sângeros prin care se produce o ruptură, o discontinuitate în viața socială și prin arbitrariul ei revoluția este profund ilegală în raport cu ordinea de drept existentă, pe care o răstoarnă. Și din punctul ăsta de vedere e limpede că dacă două zile revenea Ceaușescu noi eram cu toții suprimați”

Despre procurorul general: “Procurorul Lazăr s-a precipitat să rezolve Dosarul Revoluției, dar eu vă spun că acum sunt încă oameni audiați în dosarul ăsta. Și atunci cum se încheie rechizitoriul și cum se poate anunța că e gata Dosarul Revoluției? Pur și simplu a abuzat de acest truc ieftin ca să poate să acopere vinovăția din epoca Aiudului cu un fapt contemporan. Nu i-a reușit pentru că se vorbește în continuare de tot ce a făcut la Aiud și despre noi nu se mai vorbește pentru că, v-am spus, că nu e nicio surpriză”.

Despre faptul că a fost o Revoluție: “Dar ceea ce se uită, toate analizele și în tot ce se scrie despre revoluție este faptul că, cum o fi fost Revoluția, cu oameni care se cunoșteau dinainte, cu tot ce i se impută, se uită că această Revoluție a fost validată de votul unei națiuni la 20 mai 1990, cu o prezență de 90% la vot, deci un absenteism minim, și s-a obținut 67% majoritate și Iliescu 85%. Asta înseamnă consfințirea de către națiune a Revoluției. A fost o revoluție pentru că a înlăturat un sistem politic, o ordine politică și constituțională comunistă totalitară”.

Despre vidul de putere: „De ce ne duceam la televiziune? Ca să vadă populația, opinia publică că la vârf există cineva și că țara nu e lipsită de conducere. Am vrut să nu se creeze o impresie de vid de putere care putea ajunge la desființarea României pentru că atunci când e un vid de putere anumiți vecini puteau să intre și să ocupe”.

Despre teroriști: “Au fost prinși și a văzut toată lumea și există... televiziunile au secvențe cu oameni cu trei rânduri de haine pe ei, cu legitimații, cu tot felul de situații echivoce, mulți au fost bătuți până la desfigurare. Personal, împreună cu Petre Roman, am văzut la liftul de la etajul 11 (din TVR) trei asemenea inși prinși de parașutiști și aveau într-adevăr trei rânduri de haine pe ei și sunt dovezi incontestabile că au fost oameni care au jucat acest rol. Eram convins că există teroriști. I-am și văzut”.

Despre Rețeaua R: „ Se pare că au existat o serie de grupe răzlețe, de oameni care nu aparțineau nici Securității, nici Armatei, dar fuseseră ofițeri, dar erau și buni trăgători și care au fost selectați pentru asemenea grupe de operațiuni speciale, cam 5-6 inși, care s-au înființat în 1968, după invazia Cehoslovaciei, și care se numea formula teritoriu vremelnic ocupat. Să intre în acțiune și să creeze o mișcare de partizani. Aceste grupe erau răzlețe, nu aveau comandă unică, aveau depozite secrete și domicilii”.