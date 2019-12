Gelu Voican Voiculescu, lovit pana la sange in timpul unui eveniment de comemorare a eroilor Revoluției

Fostul vice prim-ministru Gelu Voican Voiculescu a fost lovit sâmbătă în timp ce participa în Piața Universității la un eveniment de comemorare a eroilor Revoluției. Apariția sa în Piața Universității a încins spiritele, el fiind huiduit de oamenii prezenți la manifestație. Un bărbat, la această oră încă neidentificat, s-a strecurat prin mulțime și l-a lovit The post Gelu Voican Voiculescu, lovit până la sânge în timpul unui eveniment de comemorare a eroilor Revoluției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.