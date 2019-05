Gemenele de la Indiggo tin cursuri de pictat haine si de dans din buric, in America

Gemenele de la Indiggo tot mai spera sa dea lovitura in America, la New York, desi incearca deja, fara succes, de 10 ani sa demonstreze ca au talent. Intre timp, castiga bani tinand tot felul de cursuri.

Gabriela si Mihaela Modorcea, 33 de ani, fetele scriitorului Grid Modorcea, ii invata pe americani cum sa-si transforme hainele in obiecte de arta, prin intermediul unor cursuri de pictura pe articole de imbracaminte. Clasa e gazduita de un magazin cu profil mestesugaresc din inima New York-ului, orasul in care gemenele s-au stabilit cu mama lor. Atelierul este intitulat ”Vopseaua si transformarea imbracamintii in arta” si ii obisnuieste pe cei inscrisi cu motivele traditionale romanesti, dar si cu pictura suprarealista.

In paralel, fetele predau un amestec de dans oriental si dans modern, intitulat ”hip-hop belly dance”

Cam asa fac ele bani, dupa ce incercarea de a deveni faimoase ca actrite si cantarete a esuat. La spectacolul muzical in care joaca, facut dupa o nuvela semnata de mama lor, Mihaela Modorcea, si intitulat ”Wicked Clone (How to Deal with the Evil)”, nu a aparut, cum sperau ele, nici un regizor mare, care sa ramana uimit de talentul lor si sa le duca show-ul direct pe Broadway.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.