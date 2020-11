Gemeni morti de foame si de frig in Romania secolului XXI. Ororile care au iesit la iveala dupa moartea bebelusilor

Curtea de Apel Bacau este asteptata sa pronunte, in 2 decembrie 2020, sentinta finala intr-un dosar in care un barbat si o femeie au fost trimisi in judecata dupa ce doi dintre copiii lor, gemeni, in varsta de trei luni, au murit de frig si de foame. In acelasi dosar, tatal este acuzat ca si-a abuzat una dintre fiice. In prima instanta, barbatul a primit 15 ani si opt luni de inchisoare, iar mama 9 ani si patru luni de inchisoare.