Otilia Sava, fost secretar de stat în MApN, anunță pe pagina sa de Facebook că generalul Constantin Didulescu a murit!„Share-uiti! Poate va ajunge si la case mai mari si reconfiguram traseul in ultimul ceas. Romania se desparte astazi de un erou. N-o sa-l vedeti la stiri, desi Generalul Didulescu a fost capabil de "breacking news-uri" din transee. A luptat in tacere și modestie, așa cum a facut generatia lor incercata. A trait in tacere si modestie si dupa razboi, veteranii nefiind premiati de tara pentru care au sacrificat tot. Vreau sa vad: cine va fi la capataiul lui pe ultimul drum? Care oameni de stat vor intelege ca nu exista viitor fara repect in fata trecutului? Vor fi veteranii mai repectati cand mor decat cand traiesc in legea lor, scosi din cutie la ceremonii si atat? Franta si-a luat ramas bun de la ultimul veteran al Primului Razboi Mondial cu funeralii nationale. Presedintele și oamenii de stat au fost acolo, la catafalc, iar replica de final a fost următoarea: "Abia acum putem spune ca Primul Razboi Mondial a intrat in istorie". Si noi am ingropat ultimul veteran al Primului Razbi Mondial cu fast. In sertar. Acolo unde am gasit si supravietuitorii ultimului razboi. Repet si inchid: Cine va fi alaturi de Constatin Didulescu la sfarsit de drum? In anul Centenarului, cand vorbim de Romania Mare, care s-a lipit la loc cu sangele lor, al veteranilor?“, se mai arată în mesajul Otiliei Sava.Foto: Facebook/Otilia-Sava