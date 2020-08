Generalul James C. McConville, la sediul MApN: Intentionam sa rotim mai multe forte in regiunea Marii Negre, in particular in Romania“ (video)

"Săptămâna aceasta noi am anunţat stabilirea Comandamentului Corpului 5 al Forţelor Terestre americane în Polonia ca parte a realinierii forţelor noastre din Europa. De asemenea, în linie cu recenta declaraţie a secretarului Espen intenţionăm să rotim mai multe forţe în regiunea Mării Negre, în particular în România. Aceasta demonstrează angajamentul nostru continuu pentru o Europă puternică. Aşa cum secretarul Espen a specificat, regiunea Mării Negre este critică pentru securitatea şi apărarea Europei. România este un aliat cheie al Statelor Unite şi NATO. Suntem mândri să avem un aliat aşa puternic care a luptat alături de noi în Irak şi continuă să o facă în Afganistan", a declarat generalul James C. McConville, la sediul MApN.