Generalul Marin Dragnea, presedintele Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi, a trecut la cele vesnice

„Viața de militar este frumoasă, dar și dură. M-a călit faptul că de la o vârstă atât de fragedă am slujit armata română. Am fost bun, drept și generos cu subordonații, i-am iubit, m-au iubit, m-au respectat pentru că și eu îi respect pe ei. Cea mai mare bucurie a vieții mele nu a fost atunci când am devenit general, ci a fost atunci când s-a terminat cel de-al doilea război mondial, 9 mai 1945. Această zi am scris-o cu litere de aur în viața mea”, spunea veteranul de război, Marin Dragnea.