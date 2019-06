Generalul Nicolae-Ionel Ciuca, seful Statului Major al Apararii, prezent la Black Sea and Balkans Security Forum desfasurat la Mamaia

Generalul Nicolae-Ionel Ciucă, șeful Statului Major al Apărării, a participat la cea de-a treia ediție a „Black Sea and Balkans Security Forum”, unul dintre cele mai mari evenimente din România pe tema securității Mării Negre și a Balcanilor, care are loc între 12 și 14 iunie, la Constanța.Potrivit SMFA, în cadrul Forumului regional de securitate, invitații au discutat despre provocările de securitate din zona Mării Negre și regiunea Balcanilor, printre temele abordate numărându-se: amenințările de tip clasic, militar, dar și hibrid, aspecte privind războiul informational, riscurile si amenințările în domeniul cibernetic, modul în care schimbările climatice afectează regiunea, dar și impactul factorului religios din perspectiva reconcilierii și a radicalizării.Prezent în cadrul panelului „Military Mobility: Key Area of NATO - EU Cooperation”, generalul Ciucă a subliniat: „Proiectele de mobilitate militară vor sprijini nu numai dezvoltarea interoperabilității și a infrastructurii ca atare ci, în cea mai mare parte, vor deveni un element solid de descurajare prin creșterea reacției rapide a forțelor noastre, atât pe teritoriul țării, cât și în întreg spațiul UE.Una dintre cele mai importante dezvoltări din cadrul „Foii de parcurs pentru mobilitatea militară” este reprezentată de dezvoltarea proiectelor de infrastructură care vizează sporirea mobilității militare în statele membre”.Conferința aduce în România invitați cu o vastă experiență profesională, pentru a dezbate provocările clasice și emergente de securitate din zona Mării Negre și regiunea Balcanilor.Printre aceștia se numără George Friedman, fondator al companiei Geopolitical Futures și al agenției Stratfor, generalul-locotenent (r.) Frederick Benjamin Hodges, fost comandant al Armatei Statelor Unite din Europa (USAREUR), generalul Enzo Vecciarelli, șeful Statului Major al Apărării din Italia, Patrick Turner, secretar general adjunct pentru politica de apărare și planificare a NATO, Maja Bakran Marcich, director adjunct pentru mobilitate și transport al Comisiei Europene, generalul Claudio Graziano, președintele Comitetului Militar al UE, fost șef al Statului Major General de Apărare al Italiei, precum si alți experți în diferite domenii.Evenimentul este organizat de Asociația New Strategy Center, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, Universitatea Ovidius din Constanța și Zona Metropolitană Constanța.Sursa foto: Primăria Constanța